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Akşehir'de Yılbaşı Denetimleri

Akşehir\'de Yılbaşı Denetimleri

Polis, Akşehir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında iş yerleri denetiminde 244 bin lira ceza yazdı.

01.01.2025 16:25
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda iş yerleri denetlendi, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 244 bin 282 lira trafik idari para cezası yazıldı.

Yapılan uygulamada 18 iş yeri denetlenirken, 521 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 3 iş yeri ve 33 şahıs hakkında kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 1 iş yerine izinsiz canlı müzik yapmaktan, 1 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden, 4 şahsa kapalı alanda sigara içmekten işlem yapıldı, 1 bakaya şahsa gerekli tebligat yapıldı. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde ise 78 araç denetlendi, 10 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Kusurlu olan araç ve sürücülere toplam 244 bin 282 lira trafik idari para cezası yazıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Yılbaşı Denetimleri - Son Dakika

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