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Alacak cinayetinde şok gelişme

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, cinayeti işleyen şüphelilerden birinin, kurbanı telefonla arayarak olay yerine çağırdığını belirledi. Bu kişi de gözaltına alınıp tutuklandı ve olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Alacak cinayetinde şok gelişme
28.12.2023 - 00:16,
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Alacak cinayetinde şok gelişme

Sokak ortasında öldürülen genci telefonla arayıp olay yerine çağırdığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alınıp tutuklandı

Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

BURSA - Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında işlenen cinayet ile ilgili tahkikat derinleştikçe yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Polis sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulup öldürülen Yakup Karataş'ı cep telefonundan arayıp olay yerine gelmeye razı eden bir kişiyi daha gözaltına aldı. Bu şahsında tutuklanmasıyla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Batuhan K. yanına aldığı Rıdvan G. (27), Kemal K. (25), Enes T. (22), Aygün T. ve Tayfun E. ile 150 bin lira alacaklısı olduğu Yakup Karataş'ın peşine düştü.

Arkadaşına yardım etmek için pusu kurdu

Şüpheliler Karataş'a ulaşmak için Rıdvan G.'den yardım istedi. Karataş'ı telefonla arayan Rıdvan G. razı edip gece saatlerinde buluşma noktası ayarladı. Rıdvan G., kendi aracıyla Batuhan K. ve Tayfun E.'yi buluşma noktasına götürürken, diğer şüphelilerde başka bir araçla olay yerine geldi. Yakup Karataş'ın olay yerini geldiğini gören Batuhan K. ile Tayfun E. aracın camından çıkarak arka arkaya tetiğe bastı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yakup Karataş'ı hastaneye sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 28 yaşındaki genç kurtarılamadı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

24 saat geçmeden yakalandılar

Cinayet sonrası olayla ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları 6 şüphelinin saklandıkları yerleri tespit etti. 24 saat geçmeden 6 şüpheliye şafak baskını düzenleyen ekipler, yakaladıkları zanlıları ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden cinayeti işleyen Batuhan K., Tayfun E. ve kendilerine yardım eden Rıdvan G. tutuklanırken, olay yerine gelen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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