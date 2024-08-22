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Alacak verecek kavgasında tüfekle öldürülen adam toprağa verildi

ÇANKIRI - Çankırı'da alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybeden adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Acar ile C.Ö. arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında C.Ö., Ali Acar'ı tüfekle yaraladı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Acar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acar'ın cenazesi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi işlemleri tamamlanan Acar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Alva köyüne götürülen Acar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.