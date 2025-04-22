Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada vücuduna aldığı 3 kurşun ile ağır yaralanan 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın oğluna doğrultulan silahın önüne geçerek mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak üzerinde yer alan kozmetik ve kimya ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana gelen olayda, Durmuş Ali Arslan (51), S.S.'den alacağı için konuşmak üzere gittiği kozmetik fabrikasında aralarında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahına sarılan Durmuş Ali Arslan, 3 el ateş açtı.

Bu sırada oğlunu korumak için Arslan'ın önüne geçen Hamit Sunbat (75) kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. 112 Acil çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler olay sonrası silahı kendi kafasına doğrultan Durmuş Ali Arslan'ı ikna ederek suç aleti silah ile birlikte gözaltına aldı. Karnından yaralanan Hamit Sunbat ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu korumak için namlunun önüne geçmiş

Gözaltına alınan Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arslan'ın 2019 yılındaki yerel seçimlerde İYİ Parti'den Aksu Belediye Başkan adayı olduğu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de genel sekreter yardımcılığı yaptığı, geçtiğimiz ocak ayında ise sağlık sorunları nedeniyle emekliliğe ayrıldığı belirtildi.

Arslan'ın polise verdiği ifadede ise aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirterek, "Paramı vermedi oyaladı. Ben de korkutmak amacıyla iş yerine gittim. Tartışma büyüyünce silahımı çıkardım rastgele ateş ettim. Bu sırada onun babası önüme geçti" dediği öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan olay sonrası ağır yaralı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Hamit Sunbat hayatını kaybetti. Sunbat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA