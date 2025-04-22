Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da alacak verecek tartışması sırasında vücuduna 3 kurşun isabet eden 75 yaşındaki Hamit Sunbat, hastanede hayatını kaybetti. Olayda, oğlunu korumak için mermilerin önüne geçen Sunbat'a ateş açan Durmuş Ali Arslan gözaltına alındı ve tutuklandı.

22.04.2025 15:32  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada vücuduna aldığı 3 kurşun ile ağır yaralanan 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın oğluna doğrultulan silahın önüne geçerek mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak üzerinde yer alan kozmetik ve kimya ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana gelen olayda, Durmuş Ali Arslan (51), S.S.'den alacağı için konuşmak üzere gittiği kozmetik fabrikasında aralarında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahına sarılan Durmuş Ali Arslan, 3 el ateş açtı.

Bu sırada oğlunu korumak için Arslan'ın önüne geçen Hamit Sunbat (75) kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. 112 Acil çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler olay sonrası silahı kendi kafasına doğrultan Durmuş Ali Arslan'ı ikna ederek suç aleti silah ile birlikte gözaltına aldı. Karnından yaralanan Hamit Sunbat ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu korumak için namlunun önüne geçmiş

Gözaltına alınan Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arslan'ın 2019 yılındaki yerel seçimlerde İYİ Parti'den Aksu Belediye Başkan adayı olduğu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de genel sekreter yardımcılığı yaptığı, geçtiğimiz ocak ayında ise sağlık sorunları nedeniyle emekliliğe ayrıldığı belirtildi.

Arslan'ın polise verdiği ifadede ise aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirterek, "Paramı vermedi oyaladı. Ben de korkutmak amacıyla iş yerine gittim. Tartışma büyüyünce silahımı çıkardım rastgele ateş ettim. Bu sırada onun babası önüme geçti" dediği öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan olay sonrası ağır yaralı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Hamit Sunbat hayatını kaybetti. Sunbat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Durmuş Ali Arslan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, antalya, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan Kütahya için endişelendiren uyarı: Normal görünmüyor 4,3 ile sallanan Kütahya için endişelendiren uyarı: Normal görünmüyor
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:19:46. #7.13#
SON DAKİKA: Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement