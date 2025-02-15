Alanya'da 2 Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 2 Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı

Alanya'da polis, 22 yıl hapis cezası bulunan E.E. ve 7.5 yıl cezası olan İ.M.H.'yi yakaladı.

15.02.2025 17:29
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Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan kişilerin yakalanmasına için çalışma başlattı. 'Cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.E. ile 'yasa dışı bahis' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.M.H.'nin ilçede olduğunu tespit eden Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 2 Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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