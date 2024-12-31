Alanya'da Drift Atana 32 Bin Ceza - Son Dakika
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Alanya'da Drift Atana 32 Bin Ceza

Alanya\'da Drift Atana 32 Bin Ceza

Alanya'da drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

31.12.2024 15:32
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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde Kargıcak Mahallesinde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler sürücüye drift atmaktan 32 bin 233 lira para cezası uyguladı. Ayrıca ehliyetine 2 ay geçici süre ile el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Drift Atana 32 Bin Ceza - Son Dakika

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