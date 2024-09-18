Alanya\'da Trafik Denetiminde 102 Araca Ceza Kesildi

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 102 araca toplam 121 bin TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla KGYS kameraları üzerinden kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama, hız sınırını aşma gibi çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 102 araca toplamda 121 bin 332 TL tutarında ceza kesildi. - ANTALYA