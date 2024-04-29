Alanya'da Yumruklu Tekmeli Kavga - Son Dakika
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Alanya'da Yumruklu Tekmeli Kavga

Alanya\'da Yumruklu Tekmeli Kavga

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan motosikletli kurye ile elektrikli bisiklet sürücüsü araçlarını yol kenarına çekerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Adeta boks maçını andıran anlar çevredeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki sürücünün araçlarını durdurduktan sonra sözlü tartışmaya başladığı daha sonra da karşılıklı tekme ve yumrukların atıldığı görüldü. Kavga esnasında kurye olduğu tahmin edilen şahsın kaskının çıkarmadığı dikkat çekerken, çevreden geçen bir araçtan bir vatandaşın 'Yapmayın' dediği de görüntülerde yer aldı.

29.04.2024 09:19
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan motosikletli kurye ile elektrikli bisiklet sürücüsü araçlarını yol kenarına çekerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Adeta boks maçını andıran anlar çevredeki bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kavga anları cep telefonu kamerasında

Görüntülerde iki sürücünün araçlarını durdurduktan sonra sözlü tartışmaya başladığı daha sonra da karşılıklı tekme ve yumrukların atıldığı görüldü. Kavga esnasında kurye olduğu tahmin edilen şahsın kaskının çıkarmadığı dikkat çekerken, çevreden geçen bir araçtan bir vatandaşın 'Yapmayın' dediği de görüntülerde yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Yumruklu Tekmeli Kavga - Son Dakika

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