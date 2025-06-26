Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı - Son Dakika
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Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı

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Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
26.06.2025 19:24
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Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
Haber Videosu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasındaki yangında alevlerin arasında kalan Türk bayrağını çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı

YOĞUN DUMAN MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi.

Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı

DUMANLAR İLÇENİN DÖRT BİR YANINDAN GÖRÜLÜYOR

İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görülüyor. Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi.

Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı

ALEVLER İÇERİSİNDEN TÜRK BAYRAĞINI KURTARDILAR

Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağı, çevrede güvenlik önlemleri alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustii:
    Bayrağa saygımız sevgimiz sonsuz biraz da abartılı değil mi savaşta değiliz bi şey değiliz sonuçta yanan plastik fabrikasıymış olay tehlikeli.Ya vahim bi şey olsa öldü mü arkasındakilere kim bakcak bi bayrak için ölcek geride kalanların hayatları değişcek mücadele vatan için olsa savaşta olsak canımızı verelim amenna ama yangın bu ya sırf desinler die söylesinler die bu iş olmaz anlamsız 4 2 Yanıtla
  • Gülnihal Demir:
    Şanlı bayrağım benim 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı - Son Dakika
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