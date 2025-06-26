Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı

mustii:

Bayrağa saygımız sevgimiz sonsuz biraz da abartılı değil mi savaşta değiliz bi şey değiliz sonuçta yanan plastik fabrikasıymış olay tehlikeli.Ya vahim bi şey olsa öldü mü arkasındakilere kim bakcak bi bayrak için ölcek geride kalanların hayatları değişcek mücadele vatan için olsa savaşta olsak canımızı verelim amenna ama yangın bu ya sırf desinler die söylesinler die bu iş olmaz anlamsız