Alkollü Çalışan Kendine Zarar Verdi

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Fatih'te restoranda çalışan bir kişi, aldığı alkolün etkisiyle kendine bıçakla zarar verdi. Kanlar içinde kalan alkollü şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan şahıs, alkollü olarak iş yerine geldi. İş yerinde çalışan diğer kişiler, alkollü olan şahsı dışarı çıkarmak istedi. O esnada şahıs alkolün etkisiyle kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Kendini bıçaklayan alkollü adamın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kendini bıçakladıktan sonra kanlar içinde kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL