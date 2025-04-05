Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

Geniş Video İzle

Denizli'de sosyal medya üzerinden çağrı yapılan alkollü çocuk partisinde çıkan tartışma tekme, tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga iki yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı.

05.04.2025 17:39  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

ALKOLLÜ ÇOCUK PARTİSİNDE BAŞLAYAN KAVGADA KAN AKTI

Sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan 18 yaş altı gençler için düzenlenen alkollü partide iki çocuk tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından 17 yaşındaki çocuk partiden kaçtı. Kaçan çocuğu yakalamak için K.C. ve bir arkadaşı peşine takıldı. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde K.C. ve arkadaşı, kaçan çocuğu yakalayarak önce darbedip sonra iki yerinden bıçakladı.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bıçakla yaralanan çocuk yere yığılırken, K.C. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kavgada iki bıçak darbesi alan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

YAKALANDILAR

Olay yerinden kaçan K.C. ve arkadaşı ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Medya, Kavga, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pinokyo Net:
    18 yaş altı alkol satışı yasak değilmiydi 22 0 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    gebrsinler 16 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    max chp gençliği 9 8 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    allahın haram kıldığı uyuşturucuyla içli dışlı olursan Allah belanı verir 15 1 Yanıtla
  • Ahmet Çınar:
    Içiçişleri bakanlığı teyakkuzda dinlemede olmalı ve böyle partileri anında basmalı.ama imamaoglu pesinde tek dertleri muhalifler 8 3 Yanıtla
  • Ahmet Sabuncu:
    Bu partiyi düzenleyenlere soruşturma açılmalı gençliği okumaya kültürel sosyal aktivitelere ÿönledirmeleri gerekirken alkole alıştırıp sokaklarda gençliği yok etmek için ÿönlendirilmeye çalışılıyor demekki 0 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Hak ettiğini bulmuş lar o alkolü satarak suça iştirak edenede ceza verin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
Ankara’da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Savcılık, TFF’nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı
Samsun’da ambulans ile minibüs çarpıştı Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
“20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
“Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
16:59 “20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
15:41 “Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
00:29 İstanbul’da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı
00:18 Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
23:39 Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
23:29 Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
23:20 Samsun’da ambulans ile minibüs çarpıştı Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
23:11 Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı
22:54 Savcılık, TFF’nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi
22:45 Ankara’da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
22:40 Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 19:02:59. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement