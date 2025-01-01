Alkollü Sürücüden Polise Zor Anlar

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Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

EDİRNE - Edirne'de denetim noktasında durdurulan alkollü sürücü, "Nefesimi toplayacağım", "Kalbimi ölçün" diyerek dakikalarca ekibi oyaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı tedbirleri çerçevesinde kentin birçok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen bir aracı durduran ekipler, aracın sürücüsü A.Ç.'ye alkol kontrolü yapmak istedi. Araçtan inen sürücü "Nefesimi toparlayacağım", "Kalbimi ölçün" diyerek polis ekibini oyaladı. Polisin "Eğer üflemezseniz ehliyetinize el koyacağım" demesi üzerine alkolü sürücü "Neden böyle bir şey yapıyorsun?" diyerek ekibe tepki gösterdi. Defalarca denemesinin ardından alkolmetreye üflemeyi başaran sürücünün yasal promil üstü alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine 6 ay el konulan ve 9 bin 267 lira para cezası uygulanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.