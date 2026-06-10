Alkollü Sürücüye 25 Bin TL Ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan aracı kullanan sürücünün, 0.66 promil alkollü olduğu tespit edilirken, şahsa 25 bin TL para cezası kesildi.

Dün gece Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekiplerince 26 AIH 424 plakalı pikap durduruldu. Yapılan kontrollerde C.K. isimli sürücünün 0.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 25 bin TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR