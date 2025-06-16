Almanya'da Esad Rejimi İşkencecisi Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Almanya'da Esad Rejimi İşkencecisi Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi

16.06.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Frankfurt Mahkemesi, Esad rejiminde işkence yapan doktor Alaa M.'yi insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse hükmetti.

Almanya'da Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, devrik devlet başkanı Beşar Esad rejiminde mahkumlara işkence eden doktor Alaa M.'yi insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, 2011 ve 2012 yıllarında Suriye'nin Humus ve Şam kentlerindeki askeri hastane ve askeri istihbarat hapishanesinde doktor olarak görev yaparken devrik devlet başkanı Beşar Esad rejimi muhaliflerine işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan Alaa M. hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, 19 Ocak 2022 tarihinden bu yana devam eden davada, 40 yaşındaki Alaa M.'yi insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından ömür boyu hapse mahkum etti. Üç buçuk yıl süren yargılamanın sonunda Alaa M., Almanya'da işkence davasında ömür boyu hapis cezası verilen ikinci Esad rejimi işkencecisi oldu.

Mahkemenin mahkumiyet kararıyla Alaa M. hakkındaki, cezaevlerinde Esad karşıtları gençlerin cinsel organlarına alkol döküp ateşe verme, mahkumların kırık kol ve bacaklarını tekmeleme, anestezi olmadan ameliyat etme, kötü muameleyi protesto edenlere öldürücü iğneler yapma ve cinayet işleme suçları sabit bulunmuş oldu.

2015'te Almanya'ya geldi işkence ettikleri tanıyıp ihbar etti

Esad rejiminde askeri doktor olarak görev yaparken Suriye'den ayrılarak 2015 yılında Almanya'ya gelen Alaa M. gerekli tıbbi ruhsatı aldıktan sonra yakalanmadan birkaç hastanede çalışarak mesleğini sürdürdü. Ancak 2020 yılının yaz aylarında ülkelerinde uğradıkları zulüm ve işkence sonucu Almanya'ya kaçan Suriyeliler Alaa M.'yi önce bir televizyon belgeselinde fark ederken daha sonra çalıştığı Kassel şehri yakınlarındaki klinikte tanıdı ve yetkililere ihbarda bulundu. Alaa M. Haziran 2020'de Hessen eyaletinde gözaltına alınarak tutuklandı. 2021 yılında hakkında dava açıldı. 19 Ocak 2022 tarihinde yargılanmasına karar verilen Alaa M. hakkındaki dava 3 buçuk yıl sürdü.

Ömür boyu hapse mahküm olan ikinci Esad işkencecisi

Alaa M., Almanya'da işkence davasında ömür boyu hapis cezası verilen ikinci Esad rejimi işkencecisi oldu. Almanya'daki ilk işkence davasında, Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Raslan insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırılmıştı. Enver Raslan, 13 Ocak 2022'de Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçlardan da ceza almıştı. Mahkemenin Raslan ile ilgili kararının, "Suriye'de Esad rejimi eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıdığı belirtilmişti. Raslan davasındaki diğer sanık Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünü kanıtlamıştı. Eyad el Garib'in Enver Raslan'dan 4 yıl sonra 2018'de Almanya'ya geldiği tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin'de yakalanmıştı.

100 binden fazla kişi hapishanelerde öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi izleme grubu, 100 binden fazla kişinin işkence veya Esad rejimi hapishanelerindeki korkunç şartların sonucunda öldüğünü açıklamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Frankfurt, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Almanya, Mahkum, Mahkum, Suriye, berlin, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Esad Rejimi İşkencecisi Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:53
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı İşte konuşulan rakam
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:08:23. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Esad Rejimi İşkencecisi Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.