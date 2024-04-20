Almanya'da İsrail'e Silah Sevkiyatı Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Almanya'da İsrail'e Silah Sevkiyatı Protesto Edildi

Almanya'nın başkenti Berlin başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatı planını protesto ederek, bu kararın durdurulmasını talep etti. Filistin yanlısı dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen uluslararası eylem haftası kapsamında düzenlenen gösterilerde, Alman hükümetinin İsrail'e silah gönderme planı suç ve katliama ortaklık olarak nitelendirildi. Protestocular, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, Almanya'nın İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi olduğunu vurguladı. Gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alındı ve küçük bir grup Yahudi de eyleme destek verdi.

20.04.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi hükümetin İsrail'e silah sevkiyatı planını protesto ederek, bu kararın durdurulmasını talep etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başta ABD ve Almanya olmak üzere çok sayıda batılı ülke Tel Aviv yönetimine maddi ve askeri destek vermeyi sürdürüyor. Almanya'nın İsrail'e mühimmat gönderme planı başkent Berlin başta olmak üzere Münih, Bremen, Kiel, Bielefeld, Freiburg ve Stuttgart kentlerinde tepki çekti. Filistin yanlısı dernekler ve onlara destek veren bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen uluslararası eylem haftası" kapsamında eş zamanlı düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi Alman hükümetinin bu planının durdurulmasını istedi.

"Alman hükümeti bu soykırıma ortak oluyor"

Berlin'deki Potsdammerplatz Meydanı'nda düzenlenen gösteride, "İsrail'e silah yok" sloganı atan protestocular, Gazze'de 6 ayı aşkın süredir yaşanan insanlık dramına daha fazla seyirci kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. Gösteride, İsrail'e silah sevkiyatına devam eden Alman silah şirketleri ve buna izin veren hükümetin suça ve katliama ortak olduğu vurgulandı. Binlerce kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, "Gazze'deki soykırım 6 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Binlerce insan yaralanıyor, öldürülüyor, moloz altına gömülüyor, milyonlarca insan evlerinden sürüldü ama yine de İsrail saldırılarının sonu görünmüyor" denildi.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul etmediğini belirten konuşmacılar, "Buna rağmen Alman silah şirketleri İsrail için silah ve mühimmat tedarik etmeye devam ediyor. Gözlerimizin önünde katliam yapılıyor. İsrail'in yanında yer alarak Alman hükümeti bu soykırıma ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi olduğunu vurgulayan konuşmacılar, "Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatı, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana 10 katına çıktı. Bu nedenle Almanya, İsrail İşgal Ordusu tarafından işlenen sayısız savaş suçunun suç ortağıdır" dedi.

Konuşmalarda, Almanya'nın İsrail savaş propagandasının yayılması, İsrail'e karşı çıkan her sesin sistematik olarak bastırılması ve karalanması kampanyasıyla soykırımı ideolojik düzeyde de desteklediğinin altı çizildi.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Berlin polisi, yürüyüşün başlamasına uzun süre engel olurken, meydanda toplanan kalabalığı İsrail'in "var olma hakkına" karşı slogan atılmaması konusunda ve bazı yasaklı sloganlara karşı uyardı. Protestocular ile yaşanan arbedede polis, birçok kişiyi gözaltına aldı.

Yahudiler de destek verdi

Konuşmaların ardından yaklaşık 2 bin kişi polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüşe gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasına "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" gibi sloganlar atıldı. Bazı protestocular da üzerlerinde "Suskunluğunuz utanç verici, 34 bin insan öldü", "Çocukları bombalamak, savunma hakkı değildir" yazan pankart taşıdı.

Küçük bir grup Yahudi'nin de, 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' eylemine destek olduğu görüldü. Gösteriye Yahudilerin oluşturduğu bir grubun da destek verdiği görülürken, grup "Yahudiler, soykırıma silah göndermeyin diyor" yazan pankart taşıdı.

"Bizimle birlikte sesinizi yükseltin"

Protesto yürüyüşleri için yapılan duyurularda, "Soykırıma karışan silah şirketlerine karşı" uluslararası eylem haftası kapsamında, hükümete karşı öfkemizi ifade etmek amacıyla birçok Alman şehrinde sokakları doldurmayı planlıyoruz. İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması talebiyle bizimle yürüyün, bizimle birlikte sesinizi yükseltin, ancak hep birlikte federal Alman hükümetinin bu çılgınlığa desteğini geri çekmesini sağlayabiliriz" ifadelerine yer verildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Almanya, Hükümet, İsrail, Berlin, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da İsrail'e Silah Sevkiyatı Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 20:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İsrail'e Silah Sevkiyatı Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement