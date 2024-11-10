Altıeylül'de Yangın: 3 Bina Küle Döndü - Son Dakika
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Altıeylül'de Yangın: 3 Bina Küle Döndü

Altıeylül\'de Yangın: 3 Bina Küle Döndü

Balıkesir'de meydana gelen yangında ev, marangozhane ve ahır yanarak kül oldu. Ölü ve yaralı yok.

10.11.2024 11:13
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki yangında ev, marangozhane ve ahır küle döndü.

Olay, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen yangında evde başlayan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangın binanın yanında bulunan marangoz atölyesine oradan da hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı.

Karesi ve Merkez itfaiye ekiplerinin olağanüstü gayreti ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölü ve yaralı olmazken, 3 bina küle döndü.

Yanan ahırda bulunan hayvanlar sahipleri tarafında yangın alanından uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Altıeylül'de Yangın: 3 Bina Küle Döndü - Son Dakika

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