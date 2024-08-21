Alzheimer Hastası Yaşar Okur Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Yaşar Okur Sağ Olarak Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşar Okur Sağ Olarak Bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde yaklaşık 30 saattir kayıp olan Alzheimer hastası Yaşar Okur (85), sağ olarak bulundu. Yaşar Okur, evinin 400 metre uzağında jandarma komando timleri tarafından bulundu.

21.08.2024 14:00
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Sinop'un Gerze ilçesinde yaklaşık 30 saattir kayıp olan Alzheimer hastası Yaşar Okur (85), sağ olarak bulundu.

Alzheimer hastası olan Yaşar Okur, 20 Ağustos Salı günü saat 08.30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesi Yuvalı köyünde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Jandarma komando timleri, yaşlı adamı evinin 400 metre uzağında sağ olarak buldu.

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Ağustos Salı günü saat 08.30 sıralarında, kayıp ihbarı bildirilen Gerze İlçesi Yuvalı köyünde Alzheimer hastası Yaşar Okur isimli vatandaşımızın bulunması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde AFAD ve UMKE ekipleri, 3 komando timi, 8 asayiş timi, 1 trafik timi, 1 JASAT Timi'nden oluşan toplam 65 personel, 1 iz takip köpeği, 1 dron, termal ve gece görüş kamera desteği ile Gerze ilçesi Yuvalı köyü ve kırsalında ivedilikle arama ve kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 05.45'te kayıp vatandaşımız Yaşar Okur, ikametinin 400 metre batısında yer alan ağaçlık alanda jandarma komando timlerimiz tarafından sağ olarak bulunmuştur. UMKE ekiplerimizce yapılan ilk müdahalenin ardından, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen vatandaşımızın yapılan sağlık kontrolünde, bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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