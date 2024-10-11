Amasra'da Meydana Gelen Depremde Can ve Mal Kaybı Yok - Son Dakika
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Amasra'da Meydana Gelen Depremde Can ve Mal Kaybı Yok

Bartın'ın Amasra açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem Amasra ve Bartın'da hafif hissedildi.

11.10.2024 21:49
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Amasra depreminde can ve mal kaybı olmadı

BARTIN - Bartın'ın Amasra açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD'ın açıklamasına göre Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesine 119 kilometre uzağında meydana gelen 4,8 büyüklüğünde deprem, Amasra ve Bartın'da hafif bir şekilde hissedildi. Zemindeki işletme ve evlerde sallantı fark edilmezken, ev ve işyerlerinin 3. kat ve üstündeki dairelerde bulunanların sallandığı öğrenildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını belirterek, "Deprem anında sahadaydım, iş makinelerinin bulunduğu bölgedeydim. Hissetmedim ama bazı iş yeri ve evlerde bulunanlar hissetmiş. Şuana kadar, bize ulaşan yıkım, can ve mal kaybı yada yaralanma olmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da Meydana Gelen Depremde Can ve Mal Kaybı Yok - Son Dakika

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