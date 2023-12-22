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Amasya'da Zehir Tacirlerine 600 Operasyon - Son Dakika
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Amasya'da Zehir Tacirlerine 600 Operasyon

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, ilde 2023 yılı başından bu yana polis ve jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik toplam 600 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 674 şüpheli gözaltına alındı ve 89 kişi tutuklandı. Ayrıca, çeşitli suçlara karışan organize suç örgütleri ve çetelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda da 108 şüpheli yakalandı ve 21 kişi tutuklandı.

Amasya\'da Zehir Tacirlerine 600 Operasyon
22.12.2023 - 22:10,
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, ilde 2023 yılı başından bu yana polis ve jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik toplam 600 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şehrin huzuru için öncelikli konulardan birinin de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi olduğunu belirten Vali Doruk, "Toplumumuzu, özellikle gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı durmadan, duraksamadan mücadelemiz devam etmektedir. Bu yıl zehir tacirlerine yönelik 600 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 674 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 89 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda da muhtelif cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Geleceğin teminatı çocuklar ve gençleri zehirlemeye çalışanlara bundan sonra da devletin şedit yüzünü göstermeye kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz Doruk, "Bu operasyonları gerçekleştirirken aynı zamanda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne, NarkoRehber, NarkoGençlik, NarkoGöçmen, NarkoKaan ve Uyuma gibi önleme projelerimizin uygulanmasına de kesintisiz devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Terör örgütleri ve onların maşalığını yapanlara da hareket alanı tanınmadığını işaret eden Doruk, " PKK, FETÖ, DEAŞ ve benzeri tüm şer odaklarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 85 şüpheli yakalanmış ve bunların 17'si tutuklanmıştır. Bundan sonra da vatanımızı bölmeye çalışan, yüce dinimizi istismar eden her türlü terör örgütlerine ilimizde nefes aldırmayacağız. Terör örgütlerinin yanı sıra kaçakçılık, organize suç örgütleri ve çete tipi yapılanmalara da ilimizde hareket alanı bırakmıyoruz. Yılbaşından beri çeşitli suçlara karışan organize suç örgütü ve çetelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 108 şüpheli yakalanırken bunların 21'i tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 30 tabanca, 15 av tüfeği, 7 bin 656 muhtelif çaplarda mermi, bin 377 litre alkollü içki, 408 paket sigara, 161 bin 780 adet makaron ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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