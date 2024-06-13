Amasya'da Polis Memuru Çocuğa Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Polis Memuru Çocuğa Uyarıda Bulundu

Amasya'da trafik denetimi yapan bir kadın polis memuru, durdurulan aracın ön koltuğunda oturan çocuğa ve ailesine çikolata tadında uyarıda bulundu. Çocuğu arka koltuğa oturtup kemerlerini bağlatan polis, bir sonraki seferde ceza uygulanacağını söyledi.

13.06.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir kadın polis memuru, trafik denetiminde durdurulan aracın ön koltuğunda oturan çocuğa ve ailesine çikolata tadında uyarıda bulundu. Çocuğu arka koltuğa oturtup kemerlerini bağlatan polis, "Bu sefer uyarıyorum. Bir dahaki sefere önde oturduğunu görürsek babaya ceza yazarız. Senin çikolata parası gider" sözleriyle uyardı.

"Bu sefer uyarıyorum"

İl merkezinde denetim yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekiplerinden bir polis memuru, durdurulan otomobilin ön koltuğunda oturan çocuğu fark etti. Sürücünün yanına gelip belgelerini alması sonrası çocuğun arka koltuğu geçmesini sağlayıp emniyet kemerini bağlattı. Baba ve annenin de emniyet kemerini bağlaması sonrası uyarılarını sürdüren polis memuru, "Bu sefer uyarıyorum. Bir dahaki sefere önde oturduğunu görürsek babaya ceza yazarız. Senin çikolata parası gider" diye konuştu.

"Ceza yok. Uyarı var"

Sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtan polis, "Önümüz bayram. Bayramımız huzurlu, mutlu, sağlıklı, kazasız olsun" dedi. Kask takan motosikletlilerden Yusuf Aksoy, "Ceza yok. Uyarı var. En güzeli bu" şeklinde konuştu. Denetimden memnun olan vatandaşlardan Erdi Hırçın da, "Böyle denetimlerin olması çok iyi. Çünkü trafikte ehliyetsiz, tehlikeli sürüş yapanlar olabiliyor" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

trafik, Amasya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Polis Memuru Çocuğa Uyarıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:40:02. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Polis Memuru Çocuğa Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement