Amasya'da Polis Memuru Çocuğa Uyarıda Bulundu

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Amasya'da bir kadın polis memuru, trafik denetiminde durdurulan aracın ön koltuğunda oturan çocuğa ve ailesine çikolata tadında uyarıda bulundu. Çocuğu arka koltuğa oturtup kemerlerini bağlatan polis, "Bu sefer uyarıyorum. Bir dahaki sefere önde oturduğunu görürsek babaya ceza yazarız. Senin çikolata parası gider" sözleriyle uyardı.

"Bu sefer uyarıyorum"

İl merkezinde denetim yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekiplerinden bir polis memuru, durdurulan otomobilin ön koltuğunda oturan çocuğu fark etti. Sürücünün yanına gelip belgelerini alması sonrası çocuğun arka koltuğu geçmesini sağlayıp emniyet kemerini bağlattı. Baba ve annenin de emniyet kemerini bağlaması sonrası uyarılarını sürdüren polis memuru, "Bu sefer uyarıyorum. Bir dahaki sefere önde oturduğunu görürsek babaya ceza yazarız. Senin çikolata parası gider" diye konuştu.

"Ceza yok. Uyarı var"

Sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtan polis, "Önümüz bayram. Bayramımız huzurlu, mutlu, sağlıklı, kazasız olsun" dedi. Kask takan motosikletlilerden Yusuf Aksoy, "Ceza yok. Uyarı var. En güzeli bu" şeklinde konuştu. Denetimden memnun olan vatandaşlardan Erdi Hırçın da, "Böyle denetimlerin olması çok iyi. Çünkü trafikte ehliyetsiz, tehlikeli sürüş yapanlar olabiliyor" ifadelerini kullandı. - AMASYA