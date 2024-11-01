Ambulans Kazasında 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ambulans Kazasında 7 Yaralı

Edirne'de hasta taşıyan ambulansın kazasında 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

01.11.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'ye hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralı

EDİRNE - Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nden aldığı hastanın Edirne'ye sevkini sağlayan ambulans, kaza yaptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinden aldığı hastayı Edirne il merkezinde bulunan hastaneye sevk etmek üzere yola çıkan ambulans, Uzunköprü ilçesinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi karşısında bulunan kavşakta, kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan 59 AGJ 763 plakalı Opel Astra marka araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüje çıkıp yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

T.G.'nin kullandığı 22 ABR 458 plakalı ambulans, Uzunköprü Çöpköy Kavşağı'nda O.K.'nin idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü, sağlık personelleri G.Y., M.E., hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.O.K. yaralandı.

Hafif şekilde yaralanan 3 sağlık personeli ve 4 vatandaşın ambulanslarla Uzunköprü ve Edirne Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uzunköprü, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Edirne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ambulans Kazasında 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ambulans Kazasında 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.