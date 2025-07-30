Mardin'de anız yakma anlarını sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla paylaşan şahıs gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyeti esnasında, sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlıklı görüntüleri tespit etti. Kimlik tespiti yapılan F.G. (15), Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan F.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Anız Yakan Genç Gözaltında - Son Dakika
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