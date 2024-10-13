Ankara Barosu Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) Grubu tarafından "Jin, Jiyan, Azadi" sloganı atılmasının ardından salonda kavga çıktı.
Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) üyesi avukatlar, genel kurulda "Jin, jiyan, azadi" ve "İstanbul sözleşmesi yaşatır" pankartı açarak "Jin, jiyan, azadi", "Kadın, yaşam, özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı. Bunun üzerine Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi olduğu belirtilen avukatlar ise "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. Karşılıklı atışmanın ardından gerginliğin artması üzerine genel kurulda kavga çıktı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara Barosu'nda Kavga Çıktı - Son Dakika
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