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Ankara Çamlıdere'de İki Ahşap Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ankara Çamlıdere'de İki Ahşap Evde Yangın Çıktı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında, iki ahşap ev tamamen yanarken şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Çamlıdere\'de İki Ahşap Evde Yangın Çıktı
02.01.2024 - 10:18,
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Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde sabaha karşı iki ahşap evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ahşap evlerde şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Dörtkonak Mahallesi Yukarı Dörtkonak Küme Evleri'nde meydana geldi. Sabaha karşı ahşap bir köy evinde çıkan yangın büyüyerek yandaki eve de sıçradı. Meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında iki ahşap ev tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Çamlıdere'de İki Ahşap Evde Yangın Çıktı - Son Dakika


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