Ankara'da Bakkalın Emanet Edilen Anahtarları Kopyalayarak Soygun Yaptığı Ortaya Çıktı

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Ankara'da bir bakkalın kendisine emanet edilen anahtarları kopyalayarak evlerde soygun yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan bakkalın hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Murat Karagöz, iki kez hırsızlık olayı yaşanan evine güvenlik kamerası taktırdı. Üçüncü kez evi soyulan Karagöz, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızın daha önce evinin anahtarını emanet ettiği bakkal A.A. olduğunu gördü. Diğer mağdurlarla birlikte elindeki görüntülerle polise giden Karagöz, A.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin kendisine emanet edilen anahtarları kopyalayarak evleri soyduğu ortaya çıktı.

"Güvendiğimiz için evimizin anahtarını bırakıyorduk"

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan Mürsel Kaymak, "6 yıldır aynı mahallede oturuyorduk. Bizi şüphelendirecek bir hareketini görmemiştim. Çocuğumun kumbarasındaki bin 500 lira kaybolunca şüphelenmeye başlamıştım. Güvendiğimiz için evimizin anahtarını bırakıyorduk. Dün hırsızlık görüntüleri ortaya çıkınca şok oldum. Toplam 11 bin lira kaybım var. Paranın yanı sıra iki çeyrek altın ile bir yüzük çalmış. Ailecek görüştüğümüz birisiydi. Paramın çalındığını söylediğimde benim başka kişilerden şüphelenmemi sağlıyordu. Güvenip de evinin anahtarını veren herkesi mağdur etmiş. Biz de güvenip anahtarımızı vermiştik. Şikayetçi olacağım" dedi. - ANKARA