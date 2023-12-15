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Ankara'da eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'da buluşma isteğini geri çeviren eski eşini başından tek el ateş ederek öldüren Şafak Şahin, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şahin, ifadesinde kıskançlık nedeniyle ayrıldığı eski eşiyle konuşmak istediğini ancak görüşme talebinin reddedilmesi üzerine ateş ettiğini söyledi. Olayın ardından ağır yaralanan Nur Sena Kozan ise hastanede hayatını kaybetti.

Ankara\'da eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı
15.12.2023 - 13:24,
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Ankara'da buluşma isteğini geri çeviren eski eşini, başından tek el ateş ederek öldüren şüpheli Şafak Şahin 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başkent'te eski eşi Nur Sena Kozan'ı (25) başından tek el ateş ederek öldüren Şafak Şahin emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi sonrası sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheli Şahin, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre şüpheli Şahin, eski eşiyle Peçenek Caddesi üzerinde karşılaştığını, kıskançlık nedeniyle ayrıldığı eski eşiyle konuşmak istediğinde görüşmemesi üzerine, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kafasına 1 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay 13 Aralık akşam saatlerinde Sincan ilçesinde Tandoğan Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Şahin eski eşi Nur Sena Kozan ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken, Şafak Şahin üzerindeki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ağır yaralanan Kozan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şafak Şahin ise polis ekiplerince tabancayla birlikte gözaltına alındı. Ağır yaralanan Kozan ise hayatını kaybetti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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