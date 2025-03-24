Ankara\'da Esnaf Kavgası

Ankara'da elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine sopa, levye ve tornavidalar ile saldırdı. Kavgaya karışan 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. İki ayrı dükkan çalışanlarının birbirlerine sopa, levye ve tornavidalarla saldırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kavganın iki ayrı dükkanda çalışan R. E. Ş, F. Ş, A. Ş ile R. Ü, A. Ü., A. T, A. B arasında yaşandığı öğrenildi. Olayda şahıslar, hafif bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin tahkikatının devam ettiği öğrenildi. - ANKARA