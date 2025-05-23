Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Çankaya'da, Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından saat 20.30'da "Tek Gündem: Gazze" başlıklı Filistin yürüyüşü programı düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. Kocatepe Camii'nde başlayan yürüyüş, Sıhhiye'de son buldu.