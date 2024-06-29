Ankara'da Gölette Boğulma Olayı - Son Dakika
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Ankara'da Gölette Boğulma Olayı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde piknik yapmak için gittiği alanda serinlemek için göle giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.06.2024 22:51
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde piknik yapmak için gittiği alanda serinlemek için göle giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Güvenç Göleti'nde meydana geldi. S.K., E.B., Y.V. ve H.Ç. isimli şahıslar, saat 18.00 sıralarında piknik yapmak için Güvenç Göleti'ne geldi. Piknik esnasında serinlemek için gölete giren S.K. (53), kısa süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve polis dalgıç ekipleri, S.K.'yi gölden çıkardı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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