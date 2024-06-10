Ankara'da kavga polisin müdahalesiyle son buldu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki şahsın kavgası, polisin gelmesiyle son buldu. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar karakola götürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Bilinmeyen bir sebeple, 2 erkek ve bir kadın önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 2 erkek şahıs birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Birbirlerinden şikayetçi olan şahıslar polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - ANKARA