Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çikolata Fabrikasına Sıçradı - Son Dakika
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Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çikolata Fabrikasına Sıçradı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, çevrede bulunan bir çikolata fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

23.06.2024 10:35
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Ankara'nın Sincan ilçesinde palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çikolata fabrikasına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Sincan'ın Temelli mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde palet üreten bir fabrikada yangın meydana geldi. Dumanların yoğunlaştığı yangında alevler bir çikolata fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili ekipler inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çikolata Fabrikasına Sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çikolata Fabrikasına Sıçradı - Son Dakika
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