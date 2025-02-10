Ankara'da Sahte İçki Operasyonu: 19 Tutuklama

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Ankara'da sahte içki soruşturmasında 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, sahte içki soruşturmasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. 32 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 19 olurken, 35 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. - ANKARA