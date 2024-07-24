Ankara'da servis aracı devrildi - Son Dakika
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Ankara'da servis aracı devrildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir servis aracı, park alanına yanaşırken yolun eğimli olması sebebiyle devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve devrilen araç çekici ile kaldırıldı.

24.07.2024 02:52
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Ankara'da servis aracı devrildi

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde servis yan yattı, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583'üncü Cadde'de meydana geldi. 06 BRD 714 plakalı Iveco marka minibüs binanın park alanına yanaşırken yolun eğimli olması sebebi ile devrildi. Kaza sırasında minibüste sürücüden başka kimse olmadığı öğrenilirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs çekici marifeti ile kaldırıldı.

Ankara\'da servis aracı devrildi
Kaynak: İHA

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