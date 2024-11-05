Ankara'da Servis Araçları Çarpıştı - Son Dakika
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Ankara'da Servis Araçları Çarpıştı

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Çubuk'ta iki servis aracı çarpıştı, 21 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

05.11.2024 09:02
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Başkent'te 2 servis aracı çarpıştı: 21 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 servis aracının karıştığı trafik kazasında, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Yenice kavşağında meydana geldi. Selami Ata idaresindeki 06 S 25023 plaka fabrika personelini taşıyan servis aracı ile Ali Metin idaresindeki 06 ECC 205 plakalı araç Çubuk Ankara Bulvarı Yenice kavşağında çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 06 S 25023 plaka fabrika personelini taşıyan servis araç içerisindeki 17 kişi ve 06 ECC 205 plakalı araçta bulunan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastanelere sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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