Ankara\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ankara'da bir otomobilin kavşaktan dönmek isteyen araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile karşı yola geçmek için kavşaktan dönmek isteyen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2'si bebek toplam 6 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA