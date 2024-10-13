Ankara'da Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Ankara'da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

ANKARA - Ankara Şaşmaz Oto Sanayisinde yanan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Oto Sanayii 2556 sokakta meydana geldi. 2556 sokak üzerinde park halende duran bir otomobilde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa zamanda alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.