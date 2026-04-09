Ankara'da Zehir Tacirlerine Savaş Açıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine tüm birimleri ile savaş açarak Narkomotorlarla/Motosikletli Yunusları bir araya getirdi. Böylece hem narkotik şubenin hem asayiş şubenin saha birikimleri tek bir ortak amaç için kulanmaya başladı.

Bağımlılığa Son

Yunusların asayiş suçlarındaki deneyimi çabukluğu ve alan hakimiyeti, narkotik şubenin Narkotik Vaka Analiz Sistemi (Narvas) üzerinden elde ettiği çıktılar harmanlandı.

NarkoPlan

Böylece hem narkotik şube hem asayiş şube; beraber planladılar beraber hareket ettiler, beraber narko/uygulamalarda bulundular, hep birlikte operasyon yaptılar. "Kullanıcı, İçici" ayırt etmeden didik didik sokak sokak araştırdılar aradılar buldular ve torbacıları satıcıları deşifre ettiler. Eksen Yörünge ve Uydu adı verilen yöntemlerle iz sürdüler tespit yaptılar. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç,"Maddeyle Mücadele azim ve kararlılıkla sürecektir" ifadesini kullandı. - ANKARA