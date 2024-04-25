Keçiören'de Bakkalda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Keçiören'de Bakkalda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Keçiören\'de Bakkalda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir bakkalda çıkan yangın, binanın tamamını sarmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınmıştır. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemektedir.

25.04.2024 06:46
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde binanın giriş katında bulunan bir bakkalda gece saatlerinde çıkan yangın binanın tamamını sardı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak üzerine bulunan bir bakkalda meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan bakkalda çıkan yangın üst katlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda kundaklama şüphesi bulunurken yangının net çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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