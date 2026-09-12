Ankara Mamak'ta aşırı yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'nde aşırı yükten dolayı kontrolden çıktığı ileri sürülen tır yol kenarına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.
Ankara'da aşırı yükten dolayı kontrolden çıktığı ileri sürülen tır yol kenarına devrildi.
Kaza, Mamak'ın Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yüklü olduğu nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen tır bir süre savrulduktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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