Annesi için yenilediği ev ile kurbanda kazandığı 65 bin lirası kül oldu - Son Dakika
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Annesi için yenilediği ev ile kurbanda kazandığı 65 bin lirası kül oldu

Adana'nın Feke ilçesinde 10 yıl önce babasını kanserden kaybeden ve annesi ile birlikte hayvancılık yaparak geçimini sağlayan gencin annesi için yenilediği ev yangında kullanılamaz hale gelirken, gencin Kurban Bayramında kazandığı 65 bin lirası da yangında kül oldu.

04.07.2024 19:58
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Annesi için yenilediği ev ile kurbanda kazandığı 65 bin lirası kül oldu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 10 yıl önce babasını kanserden kaybeden ve annesi ile birlikte hayvancılık yaparak geçimini sağlayan gencin annesi için yenilediği ev yangında kullanılamaz hale gelirken, gencin Kurban Bayramında kazandığı 65 bin lirası da yangında kül oldu.

Kozan'da 22 Haziran günü gece 03.00'de çıkan yangında annesi Selbi Taştekin evdeyken Sinan Taşkekin (28), sürüsünün başında hayvancılık yaparken evin yandığı ihbarı geldi. Eve gelen Taştekin'in annesinin komşular tarafınan kurtulduğunu öğrendi. Ancak ev tamamen yandı. Taştekin'in ahırı yanarken 1 köpeği ve 2 büyükbaş hayvanı da yangında telef oldu.

Kurban Bayramında hayvancılık yapan ve bu bayram kurban satarak kazandığı 65 bin TL'yi yangında kaybeden Taştekin, "Kanserden ölen baba yadigarı evimiz yandı. Evimin içi yeni yapmıştım. Köpeğim ve iki büyükbaş hayvanım vardı hepsi yandı. Hiç bir şey kalmadı. Kurbanlık satmıştım öyle biriktirmiştim. Bu kurban bayramı biriktirdiğim emeğim annem için yaptırdığım evim yandı. Borçlarım vardı onları ödeyecektim. Hepsi yandı ve hiçbir şeyim kalmadı" diye konuştu.

Komşu Mehmet Altun, "Büyük bir afet atlattık. O gece rüzgar olmayınca çok şükür yangın başka yerlere ama sıçramadı" diye konuştu.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube Temsilcisi Oğuz Cengiz yangında evini kaybeden vatandaşla hayır severlerin bağışlarını teslim ederek, "Devletimiz ve duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte yaraların sarılması için çalışma yapılıyor" diye konuştu.

Feke Belediyesi ve Kaymakamlığı da aileye yardım etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesi için yenilediği ev ile kurbanda kazandığı 65 bin lirası kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesi için yenilediği ev ile kurbanda kazandığı 65 bin lirası kül oldu - Son Dakika
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