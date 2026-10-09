Antakya\'da kuyumcu soymak için duvar kesen 2 şüpheli 120 saatlik kayıtla saptandı

Hatay'da kuyumcuyu soymak için terzi dükkanının duvarını spiralle keserek çelik kasaya ulaşmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 45 ayrı kameraya ait 120 saatlik görüntüyü incelemesiyle tespit edildi. Şüphelilerden A.A.'nın adresine operasyon için giden ekipler, şahsın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirlerken diğer şüpheli E.Y. gözaltına alındı. A.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede son internet aramasının "Kasa hırsızlığının cezası kaç yıl" olduğu öğrenildi.

Olay, 1 Ekim 2026 tarihinde Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100. Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzlerini maskeyle gizleyen 1'i kadın 2 şüpheli, Süleyman Tarhana'ya ait terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Şüpheliler, dükkanın iç kısmındaki duvarı, spiralle keserek bitişikteki kuyumcunun çelik kasasına ulaşmaya çalıştı. Kasayı da çeşitli yerlerinden kesmelerine rağmen açamayan şüpheliler, herhangi bir eşya alamadan olay yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerine gelen terzi Süleyman Tarhana, yanık kokusu ve duvardaki deliği fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüyü inceleyerek saha çalışması yaptı. İncelemeler sonucunda olayı A.A. ve E.Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerden A.A.'nın kuyumcunun da bulunduğu çarşıda esnaf olduğu, E.Y.'nin ise aynı iş yerinde işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki adresine gidilen A.A.'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer şüpheli E.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, son internet aramasının "Kasa hırsızlığının cezası kaç yıl" olduğu tespit edildi.

"Yaklaşık 120 saatlik incelemeyle şüphelileri tespit ettiler"

Soygun girişiminin yaşandığı kuyumcunun komşusu Ali Haydar İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini duyduklarını belirten İmsiyatoğlu, "Sabah geldiğimizde güvenlik güçleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Komşumuzun kuyumcuya terzi dükkanından geçerek zarar vermeye çalıştıklarını öğrendik. Sevindirici olan, herhangi bir şey alınmamış olması. Emniyet güçlerinden ve sosyal medyadan duyduğumuza göre yaklaşık 120 saatlik bir inceleme yaptılar. Bir hafta boyunca kameralarımızı ve güvenlik kayıtlarını incelediler. Çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı. Umarım bir daha yaşanmaz" dedi.

"Şeytan bile akıl edemez"

Şüphelilerin terzi dükkanının duvarını delerek kuyumcuya ulaşmaya çalışmasına tepki gösteren İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. İmsiyatoğlu, "Vallahi şeytan bile kılını kıpırdatmaya gelmez. Demek ki arkadaşlar şeytandan daha kötü niyetli insanlarmış. Emniyet güçlerini gerçekten takdir ediyorum. Bizim dükkana da 5-6 gün boyunca geldiler. Kamera kayıtlarını incelediler, bütün çarşıyı araştırdılar. Olayın üzerine çok düştüler. Bu bizi mutlu etti ve içimize su serpti. Çünkü hepimizin burada emeği var. Alın terimizi iş yerimize sermaye olarak koymuşuz, evimizi buradan geçindiriyoruz. Emniyetin bu kadar ilgilenmesi bizi mutlu etti ve kendimizi güvende hissettirdi" ifadelerini kullandı.