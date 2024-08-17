Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi otogar mevkiinde meydana geldi. Park halinde olan 31 UH 555 plakalı Fiat marka otomobilin ısınması sonucunda motor kısmından yanmaya başladı. Sürücünün Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yanan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da park halindeki otomobil yanmaya başladı - Son Dakika
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