Antakya\'da şantiyedeki malzemeler alevlere teslim oldu, yangın çevreye yayılmadı

Antakya'da şantiyedeki malzemeler alevlere teslim oldu, yangın çevreye yayılmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Altınçay Mahallesi'ndeki bir şantiyede çıkan malzeme yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çevreye yayılması önlenirken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyenin içerisinde çıkan malzeme yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Altınçay Mahallesi'nde bulunan bir şantiye içerisindeki malzemeler alevlere teslim oldu. Yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangının büyümesi ve çevreye yayılması önlenirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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