Antalya\'da 184 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da Jandarma Dedektifleri tarafından son 72 saatte 184 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 28 şüpheli başta olmak üzere toplam 184 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA