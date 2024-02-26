Antalya'da 258 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 258 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Tutuklandı

Antalya\'da 258 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 258 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen takipçi çalışmasında, 31 ayrı suçtan aranan M.M ve 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan M.Ç tutuklandı.

26.02.2024 14:59
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 258 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanmasını yönelik takipçi çalışma gerçekleştirdi. Ekipler; 27 çek kanununa muhalefet, 2 resmi belgede sahtecilik, 1 bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması toplamda 31 ayrı suçtan, 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.M ile; 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç'yi yakaladı. İki zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Döşemealtı, Antalya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 258 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 258 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika
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