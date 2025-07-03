Antalya\'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 3 ton 150 kilogram kaçak tütün ve 100 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, Kepez ilçesindeki bir ev ve eklentilerinde savcılık talimatıyla arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 3 ton 150 kilogram kaçak tütün, 60 bin adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ve 40 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA