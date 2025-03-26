Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı. Hastalar büyük korku yaşarken ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

26.03.2025 12:38  Güncelleme: 12:51
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemede bulundu.

İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

VALİ ŞAHİN: ÖLÜ, YARALI YOK

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası hastane önünde açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Hastanemizin acil servis bölümü deposunda bugün saat 11.55 sıralarında elektrik aksamından olduğunu değerlendirdiğimiz bir yangın çıktı. Yangından dolayı yoğun duman oluştu. Bundan dolayı B Blok'taki yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından dolayı herhangi bir yaralı ve ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Detaylı çalışma yapıyorlar. Tüm görevlilerimiz işlerinin başında. Acil servislerimizin kapasitesi yeterlidir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise "Çok hızlı fark edildi. Hem valiliğimize hem itfaiyemize hem tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes canıgönülden koşturdu. Şu an bildiğimiz kadarıyla içeride hasta ve personelimiz yok. En kısa zamanda revize edip hastalarımızı geri alacağız. Hastanelerimiz de hastalarımızı aldılar. Herhangi bir can kaybımız yok" diye konuştu.

"NASIL İNDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi gören Osman Kirkit, 6 gündür yatılı tedavi gördüğünü, eşinin fark etmesiyle yangından kurtulduklarını söyledi. Kirkit, "Asansöre binerken bile aşırı duman vardı. Nasıl indiğimizi bilmiyoruz. Sağlık çalışanları diğer hastaları kurtarmak için kendilerini öne attı. Çalışanlar baya zarar gördü. Biri bayıldı" dedi.

"NEFES ALAMAZ DURUMA GELMİŞTİM"

Yangına yemek yerken yakalandıklarını belirten hasta Ali Osman Karakurt ise "Yemeği bıraktık, hemen çıkmaya çalıştık. Başımda kızım refakatçıydı. Bölümde çalışan bütün sağlıkçılara teşekkür ederiz. Canla başla çalışarak, kendi canlarını hiçe sayarak bizi kurtardılar. Acil servisin asansörüyle indik aşağıya. Nefes alamaz duruma gelmiştim dumandan dolayı. Şükür, kurtulduk. Kalkmam mümkün değildi. Kızıma, 'Kaç sen şuradan, hayatını kurtar. Yanarsam yanayım' dedim. O da 'Babacığım ben seni bırakamam' dedi ve ikimiz de kurtulduk" diye konuştu.

"CANLARINI HİÇE SAYDILAR"

Babasıyla birlikte kurtarıldıklarını kaydeden hasta yakını Hatice Filiz, "Ekip çok güzel çalıştı. Serviste yatanların hepsini kurtardılar. Hemşiremiz en son dumandan öyle etkilendi ki bayıldı. Hemşireler bizim için canlarını hiçe saydı. Gayet güzel bir şekilde atlattık. Tahliyeler çok hızlı oldu. Panik de yapmadık" dedi. (

İŞTE HASTALARI TAHLİYE ANLARI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yangın! Hastalar tahliye edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi - Son Dakika

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