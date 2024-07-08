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Antalya'da apartmanların yakınında bulunan ağaçlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde meydana gelen olayda apartmanların hemen yanında bulunan eski bir park alanında ki ağaçlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edilirken, vatandaşlarda toprak dökerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile ağaçlık alandaki yangın söndürülürken, vatandaşlar alandan dumanlar yükselmeden kısa bir süre önce iki kişinin koşarak uzaklaştığı ve küçük çaplı bir patlama sesi geldiğini belirtiler. - ANTALYA