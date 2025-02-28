Antalya'da Aranan Şüpheli İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Antalya'da Aranan Şüpheli İntihara Kalkıştı

Antalya\'da Aranan Şüpheli İntihara Kalkıştı

Antalya'da 35 yıldan fazla hapis cezası olan şüpheli, polisten kaçarken intihara kalkıştı ve tutuklandı.

28.02.2025 11:32
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Antalya'da çeşitli suçlardan 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi polisi karşısında görünce üzerinde bulunan tabanca ile intihara kalkıştı. Yaşanan arbede sonucu etkisiz hale getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi 5549 Sokak üzerinde bulunan bir otel lojmanında meydana geldi. D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat'a giriş yapan Fiat marka beyaz renkli otomobilin üzerinde çalıntı olduğu belirlenen 42 AOV 069 sayılı plaka bulunduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Aracın Aydınevler Mahallesi 5549 sokak üzerinde park halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları araştırmada aracı kullanan kişinin de birçok suçtan 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan Latif Keskin olduğunu belirledi.

Polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, diğer ekiplerinde desteğiyle aracın bulunduğu yerin yakınında Latif Keskin'in kaldığı belirlenen otel lojmanının etrafında gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Lojmana giren Asayiş Büro Amirliği görevlisi ile merdivenlerde karşılaşan Latif Keskin üzerinde bulunan silahla intihara kalkıştı. Keskin, polis ekibi arasında yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu bulundu

Çok sayıda suçtan hakkında 35 yıl dolayında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif Keskin'in kullandığı araç çekici vasıtasıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Araçta yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, kesici alet, 100 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ile aracın bagajında otomobilin asıl plakası olan 07 BAV 224 numaralı plaka ele geçirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen Latif Keskin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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