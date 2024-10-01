Antalya'da Bahçe Yangını: Golf Arabası Yandı - Son Dakika
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Antalya'da Bahçe Yangını: Golf Arabası Yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçesinde yangın çıkaran bir kişi, golf arabasını kaybetti.

01.10.2024 20:07
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi bahçesindeki kuru atıkları yakmak isterken yangın çıkardı. Yangında bir golf arabası küle dönerken, alevler villalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Belek turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde temizlik yaparken bir vatandaşın kuru atıkları yakmasından dolayı büyüyen alevler, çalılık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekiplere, vatandaşlarda ellerinle hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdiler. Golf arabasının küle döndüğü yangın villalara sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yangının kısa sürede büyüdüğünü anlatan Hilal Sude Şen, "Balkonda duruyordum. Bir anda alevler yükseldi. Sonra dedeme haber verdim. Yanan bölgeye geldiğimizde bir kişi vardı. O sırada alevler büyüdü her yere yayıldı. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale ettiler" şeklinde konuştu - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bahçe Yangını: Golf Arabası Yandı - Son Dakika

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